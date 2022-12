Procjenjuje se da u Crnoj Gori oko 400 ljudi živi sa HIV-om

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je, prema podacima iz Registra na kraju prošle godine sa HIV-om živjelo 266 osoba, ali se korišćenjem epidemioloških modela procjenjuje da ih je oko 400, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje (IJZ).

Iz te zdravstvene ustanove, povodom 1. decembra Svjetskog dana borbe protiv SIDA-e ili AIDS-a, kazali su da se procjenjuje da je poršle godine u svijetu 1,5 miliona ljudi inficirano HIV-om, a da je 650 hiljada osoba umrlo od AIDS-a.

Iz IJZ-a su naveli da se smatra da u svijetu sa HIV-om živi 38,4 miliona ljudi, od kojih je 28,7 miliona imalo pristup terapiji.

Navodi se da je u Crnoj Gori je, prema podacima iz Registra, na kraju prošle godine sa HIV-om živjelo 266 osoba, 237 muškaraca i 29 žena.

“Korišćenjem epidemioloških modela, procjenjuje se da je stvarni broj osoba koje u našoj zemlji žive sa HIV-om oko 400, pa se smatra da nešto oko jedne petine inficiranih nije dijagnostikovano, odnosno nisu svjesni svog HIV statusa”, ističe se u saopštenju Instituta.

Podsjeća se da je prvi slučaj HIV infekcije u Crnoj Gori registrovan 1989. godine.

“Od tada do kraja prošle godine, registrovana je ukupno 331 osoba inficirana HIV-om, od kojih je 47 odsto u momentu otkrivanja infekcije bilo u stadijumu AIDS-a. U istom periodu 65 osoba je umrlo od AIDS-a”, kazali su iz IJZ-a.

Oni su rekli da se najveći broj HIV infekcija, 76 odsto, dijagnostikuje u uzrastu 20-39 godina, a da je značajno veći broj inficiranih muškog pola.

“Najčešći put prenosa infekcije 88 odsto slučajeva, je preko nezaštićenog seksualnog odnosa. Najveći broj inficiranih je registrovan u Podgorici, 44 odsto i primorskoj regiji 38 odsto”, objasnili su iz Instituta.

Prema njihovim riječima, ove godine, do kraja novembra, registrovane su 32 osobe inficirane HIV-om.

“Od kojih su skoro trećina osobe koje imaju dijagnostikovanu HIV infekciju od ranije, koristili su terapiju u drugoj državi, ali su od ove godine na terapiji u našoj zemlji”, naveli su iz IJZ-a.

Iz te ustanove su kazali da je UNAIDS je istakao da je globalni odgovor na epidemiju HIV/AIDS-a u opasnosti, da u mnogim dijelovima svijeta raste broj novih infekcija i smrtnih slučajeva i da je dostizanje zacrtanih ciljeva teško ispuniti.

“Analiza UN-a uoči Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a otkriva da nejednakosti ometaju zaustavljanje epidemije i njihov izvještaj “Opasne nejednakosti” pokazuje da hitne mjere za rješavanje nejednakosti mogu dovesti globalni odgovor na AIDS na pravi put”, navodi se u saopštenju.

Ocjenjuje se da HIV/AIDS i dalje predstavlja jedan od najznačajnijih svjetskih javnozdravstvenih izazova, posebno u zemljama s niskim i srednjim prihodima.

“Rodne nejednakosti, nejednakosti sa kojima se sreću ključne, vulnerabilne populacije, nejednakosti u pristupu preventivnim servisima i liječenju utiču na tok epidemije HIV/AIDS-a. Samo 52 odsto djece koja žive s HIV-om ima pristup liječenju koje spašava život”, upozorili su iz IJZ-a.

Oni su kazali da je globalno 70 odsto novih HIV infekcija među osobama koje su marginalizovane i često kriminalizovane.

“Epidemija HIV/AIDS-a se može zaustaviti samo unapređenjem dostupnih servisa za HIV i smanjenjem stigme i diskriminacije ključnih populacija u cijelom svijetu”, ističe se u saopštenju.

Svjetski dan borbe protiv SIDA-e ili AIDS-a, na prijedlog Svjetske zdravstvene organizacije, obilježava se svakog prvog decembra. Ovogodišnja kampanja se odvija pod sloganom „Jednakost“.

“Sve inicijative koje se godinama sprovode imaju za cilj podizanje svijesti o HIV infekciji, ali i podsjećanje na značaj postignutih rezultata u prevenciji i liječenju, pružanju podrške inficiranim osobama, kao i odavanju pošte preminulima”, kazali su iz IJZ-a.

