Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori treba se što prije uhvatiti u koštac sa kriminalom u svim državnim institucijama, i procesuirati sve službenike koji su učestvovali u kriminalnim aktivnostima, zaključeno je na vanrednoj sjednici Vijeća za nacionalnu bezbijednost.

Kako je saopšteno iz kabineta premijera, glavni specijalni tužilac Vladimir Novović i načelnik Specijalnog policijskog odjeljenja Uprave policije Predrag Šuković informisali su Vijeće za nacionalnu bezbjednost o najbitnijim podacima koji se odnose na tužilačko-policijsku akciju.

“Koja se sprovodi u cilju borbe protiv organizovanog kriminala i razbijanja organizovanih kriminalnih grupa koje se bave krijumčarenjem kokaina”, rekli su iz kabineta premijera.

Oni su naveli da je na sjednici konstatovano da je to istorijska akcija u Crnoj Gori jer je razbijena mreža organizovanih kriminalnih grupa koje imaju uporište u Upravi policije.

“Zaključeno je da je neophodno što prije uhvatiti se u koštac sa kriminalom u svim državnim institucijama, ne samo u Upravi policije, i tu borbu dovesti do kraja, odnosno do procesuiranja svih službenika koji su učestvovali u kriminalnim aktivnostima”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, to će dovesti do napretka i svjetlije budućnosti države i njenih građana.

Navodi se da je Vijeće informisano da je do sada procesurirano 17 osoba, većinom policijskih službenika, od kojih je nekoliko uhapšeno, dok se za ostalima traga.

“Posebno je naglašeno da je Crna Gora jedina država koja je identifikovala osobu za koju se smatra da je jedan od pet najvećih krijumčara kokaina u Evropi, koji je uhapšen, što je izuzetno pohvaljeno od međunarodnih partnera”, rekli su iz kabineta premijera.

Kako su dodali, smatra se da je u konkretnom slučaju, u prethodnom periodu prokrijumčareno oko tri tone kokaina.

“Vijeće je izrazilo snažnu podršku daljim aktivnostima i odalo priznanje službenicima, koji su, bez ikakve zadrške i straha, ušli u obračun sa visokopozicioniranim članovima organizovanih kriminalnih grupa”, rekli su iz kabineta premijera.

Kako su naveli, Vijeće će predložiti Vladi da, u okviru svojih nadležnosti, zaštiti dostojanstvo i integritet državnih institucija.

