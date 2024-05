Procesuirano više osoba zbog šumskih krađa

Podgorica, (MINA) – Uprava za gazdovanje šumama i lovištima podnijela je više prijava i procesuirala nekoliko osoba zbog šumskih krađa.

Iz Uprave su rekli da su intenzivirane i iznenadne kontrole terena, nastavile da daju odlične rezultate u borbi protiv šumokradica, što, kako su kazali, predstavlja dodatni podsticaj da u narednom periodu nastave još jače.

“Zajedničkom uspješnom akcijom službenika bjelopoljske Uprave za gazdovanje šumama i lovištima i službenika Uprave policije, ovih dana su otkrivene dvije bespravne sječe i privremeno oduzete određene količine bespravno posječenog drveta, za koje osobe nijesu posjedovala valjanu dokumentaciju”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je u novoj akciji Uprave za gazdovanje šumama i lovištima sa službenicima policije, u ponedjeljak u Bijelom Polju, od druge osobe privremeno oduzeta određena količina hrastovog drveta u metricama, za koju osumnjičeni nije posjedovao nikakvu dokumentaciju.

“Dodatnim provjerama utvrđeno je da oduzeta drva potiču iz državne, neuređene šume u mjestu Veliki ravan”, kaže se u saopštenju.

Iz Uprave su rekli da su njihovi službenici iz Kolašina uspješno otkrili dvije bespravne sječe u gazdinskim jedinicama (GJ) „Rečinska Rijeka –Vranještica“ i „ Mušovića Rijeka“.

“Tokom kontrole terena, rejonski čuvar šuma otkrio je u GJ „Rečinska Rijeka–Vranještica“ bespravnu sječu 37 bukovih stabala. U GJ „ Mušovića Rijeka“ otkrivena je bespravna sječa 53 stabla bukve i utvrđen identitet počinilaca”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, Osnovnom državnom tužilaštvu u Kolašinu predata je krivična prijava sa pratećom dokumentacijom na dalje postupanje.

Vršilac dužnosti direktora Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, Miloš Rajković istakao je da će ovakve akcije biti svakodnevne.

„Nastavljamo uspješnu borbu protiv šumokradica, jer više nijedno bespravno posječeno stablo ne smije proći nekažnjeno. Poručujem da je kraj bezakonju i krađi u šumama i da ćemo braniti i odbraniti crnogorske šume od onih koji žele da ih unište,“ istakao je Rajković.

On je kazao da je nezakonito korišćenje najvrednijeg resursa Crne Gore prošlost i da će se kroz zajedničke akcije sa Upravom policije sigurno uspješno iskorijeniti bespravne aktivnosti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS