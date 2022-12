Procesuirano 18 osoba zbog krijumčarenja skoro tone marihuane

Podgorica, (MINA) – Službenici Uprave policije i Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) su, u okviru međunarodne akcije Bruda, procesuirali 18 osoba koje se dovode u vezu sa krijumčarenjem velikih količina narkotika na međunarodnom nivou.

Iz Uprave policije je saopšteno da je akcija sprovođena duže vremena uz podršku kancelarija FBI i Nacionalne kriminalističke agencije Velike Britanije (NCA), kao i u saradnji sa policijskim službenicima Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala Srbije i policijskim službenicima Bosne i Hercegovine.

„Krivična prijava je podnijeta protiv 18 osoba koje se sumnjiče za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su kazali da su njihovi službenici izvršili pretrese na 14 lokacija u više gradova u Crnoj Gori i uhapsili deset osoba.

„Dvije osobe se i dalje potražuju, četiri se nalaze na izdržavanju kazne zatvora u Crnoj Gori i zemljama regiona, a dvije u pritvoru zbog sumnje da su prošle i ove godine počinili krivična djela u vezi zloupotrebe opojnih droga u Crnoj Gori i Srbiji“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, sumnja se da su članovi kriminalne organizacije neovlašćeno nabavljali i prevozili radi dalje prodaje određene količine marihuane iz pravca Albanije preko teritorije Crne Gore, ka državama regiona i Evropske unije.

„Policijski službenici su sprovodili tu plansku aktivnost od prošle godine i presijecanjem ruta koje su koristili pripadnici te kriminalne grupe, u više pojedinačnih zapljena na teritoriji Crne Gore i zemalja regiona, pronašli i oduzeli oko tonu marihuane“, ističe se u saopštenju.

Iz Uprave policije su rekli da te aktivnosti predstavljaju dio kontinuiranih mjera i radnji koje, u saradnji sa međunarodnim partnerima, sprovode u cilju razbijanja struktura organizovanog kriminala koje se bave krijumčarenjem narkotika na međunarodnom nivou.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS