Procesuirani zbog napada na pripadnike Komunalne policije

Podgorica, (MINA) – Barska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv G.C. (38) i prekršajne protiv Z.C. (65) i Lj.C. (67), zbog napada na pripadnike Komunalne policije, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su barskoj policiji pripadnici Komunalne policije prijavili da su ih G.C, Z.C. i Lj.C. ometali u radu i fizički napali.

„Tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru se nakon uvida u spise predmeta izjasnio da se u radnjama G.C. stiču elementi krivičnog djela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i protiv njega je podnijeta krivična prijava“, kaže se u saopštenju.

Navodi se se da će protiv Z.C. i Lj.C. biti podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz člana 11 Zakona o javnom redu i miru.

