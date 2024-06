Priručnik za medijsku pismenost objavljen na romskom jeziku

Podgorica, (MINA) – Agencija za elektronske medije (AEM) i Misija OEBS-a u Crnoj Gori objavili su priručnik „Medijska i digitalna pismenost“ na romskom jeziku.

Kako su podsjetili iz AEM, priručnik za medijsku i digitalnu pismenost ranije je objavaljen na crnogorskom, albanskom i engleskom jeziku.

„Inkluzija i ravnopravnost svih građana Crne Gore nema alternativu, stoga je objavljivanje ovog priručnika na romskom jeziku mali doprinos smanjenju jaza koji postoji između ove zajednice i ostatka društva, koji omogućava ravnopravniji pristup informacijama i digitalnim resursima”, poručili su iz AEM.

Kako su kazali, na taj način se može pomoći i snaženju njihovog kulturnog identiteta i samostalnosti, ali i omogućiti jednak pristup obrazovanju i kasnijem zapošljavanju.

„Priručnik pruža sveobuhvatne smjernice za razvoj medijske i digitalne pismenosti, sigurnu upotrebu interneta, savjete za odnos prema medijskim sadržajima, kao i podršku za roditelje, staratelje i odgajatelje u edukaciji djece o digitalnim tehnologijama”, navodi se u saopštenju AEM.

Kako se dodaje, uz opšti osvrt na važnost medijske i digitalne pismenosti i pregled učinjenog na tom polju u Crnoj Gori, priručnik pruža savjete i načine za dekodiranje medijskog sadržaja, bezbjedno korištenje interneta i novih tehnogija pri pretraživanju.

Iz AEM su kazali da priručnik odgovara na pitanje o tome kako tretirati reklame u medijskom i digitalnom prostoru.

„Dio vodiča naglašava važnost kritičkog odnosa i odgovornog ponašanja na društvenim mrežama, pruža smjernice za razumijevanje algoritama, kao i na koji način građani treba da se odnose prema influenserima”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da priručnik posebno akcentuje mentalno zdravlje koje nerijetko može biti ugroženo ukoliko se neselektivno i na neadekvatan način pristupa konzumiranju medijskog i digitalnog sadržaja.

„U tom kontekstu se objašnjavaju i opasnosti stereotipa i predrasuda na koje možemo često naići kako u tradicionalnim, tako i na novim medijima”, kazali su iz AEM.

Oni su istakli da priručnik nudi savjete roditeljima, starateljima, odgajateljima i medijskim profesionalcima o tome kako da bolje razumiju digitalni svijet, lakše komuniciraju s djecom i podstaknu ih na korišćenje interneta za učenje, stvaranje i istraživanje.

„Obrazovanjem odraslih da budu dobri mentori, pomaže se i djeci u njihovom daljem medijskom sazrijevanju”, naglasili su iz AEM, navodeći da je to veoma važno istaći jer se medijsko i digitalno okruženje neprestano razvija i stalno širi.

To okružene, kako su objasnili, obuhvata veoma različite sadržaje i tehnologije – tradicionalne medije kao što su štampa, televizija, radio, onlajn medije i aplikacije, digitalne mreže, virtuelnu stvarnost, vještačku inteligenciju, algoritme.

Ključni savjeti iz priručnika dostupni su na društvenim mrežama AEM i Medijska pismenost Crna Gora, a kompletan priručnik na crnogorskom, albanskom, romskom i engleskom jeziku dostupan je na www.aemcg.org i www.medijskapismenost.me.

