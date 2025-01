Pripremaju javne konsultacije o akcionim planovima za poglavlja 23 i 24

Podgorica, (MINA) – Pripreme za javne konstultacije sa nevladinim organizacijama (NVO) o akcionim planovima za poglavlja 23 i 24 su u toku, saopštili su iz Ministarstva evropskih poslova (MEP).

Iz tog Vladinog resora su pozdravli interesovanje Instituta alternativa (IA), koji je pozvao Vladu da nacrte akcionih planova za realizaciju završnih mjerila u oblasti vladavine prava stavi na javnu raspravu, kako bi omogućila učešće svih zainteresovanih strana.

„Pripreme za javne konsultacije sa NVO o akcionim planovima za poglavlja 23 i 24 su već u toku“, kaže se u saopštenju.

Iz MEP-a su rekli da, cijeneći važnost aktivne uključenosti civilnog sektora za prevazilaženje izazova i ostvarenje napretka u pregovaračkom procesu, kontinuirano organizuju konsultacije sa civilnim sektorom na teme koje su u fokusu pregovaračkih poglavlja.

„Imajući u vidu trenutni zamah u pregovaračkom procesu i značaj oblasti vladavine prava i poglavlja 23 i 24, MEP već ima u planu organizovanje javnih konsultacija na kojim će biti predstavljeni zreli nacrti akcionih planova za poglavlja 23 i 24“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će, tokom konsultacija, glavni pregovarač Predrag Zenović, zajedno sa šeficama radnih grupa za poglavlja 23 i 24, predstaviti dokumenta i otvoriti prostor za konstruktivne komentare i sugestije nevladinog sektora.

„Cilj je zajednički rad na unapređenju akcionih planova, kako bi oni bili što djelotvorniji u ispunjavanju evropskih standarda“, kaže se u saopštenju.

Iz MEP-a su pozdravili interesovanje i aktivnu uključenost nevladinog sektora u oblast vladavine prava.

„Podržavamo inicijativu IA upućenu Vladi Crne Gore da nacrte akcionih planova za realizaciju završnih mjerila u oblasti vladavine prava stavi na javnu raspravu“, rekli su iz MEP-a.

Iz tog Vladinog resora su dodali da su saglasni da je transparentnost od ključnog značaja u procesu izrade tih strateških dokumenata.

„Otvorenost i inkluzivnost u procesu evropskih integracija predstavljaju temeljni princip koji omogućava svim zainteresovanim akterima, uključujući civilni sektor, NVO i stručnu javnost, da daju svoj doprinos i osiguraju kvalitet i sveobuhvatnost ključnih dokumenata“, rekli su iz MEP-a.

Kako su naveli, u toku prošle godine MEP je organizovalo niz konsultacija na različite teme iz oblasti pregovaračkog procesa, kao i Plana rasta za Zapadni Balkan I Reformske agende.

Iz MEP-a su podsjetili da su NVO uključene i u rad pregovaračkih radnih grupa i drugih radnih tijela koje kooridinara MEP.

Oni su dodali da je, u toku prošle godine, Ministarstvo finansiralo 13 projekata NVO za koje je izdvojeno skoro 77 hiljada EUR.

„Ostajemo posvećeni principima otvorenosti, inkluzivnosti i saradnje, svjesni da je oblast vladavine prava ključna za ostvarenje strateškog cilja Crne Gore – punopravnog članstva u Evropskoj uniji“, poručuje se u saopštenju.

