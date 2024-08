Pripadnici GSS-a spasili povrijeđenu britansku državljanku

Podgorica, (MINA) – Pripadnici Gorske službe spašavanja (GSS) spasili su državljanku Velike Britanije E.F. (54) koja se povrijedila u kanjonu Nevidio.

Iz GSS su u objavi na Fejsbuku /Facebook/ naveli da se sumnja da je E.F. prilikom prolaska kroz kanjon povrijedila kičmu.

“Nakon ukazane pomoći i transporta ona je predata ekipi Hitne pomoći Žabljak”, rekla su iz GSS-a.

U akciji su, kako su dodali, sudjelovali propadnici Službe zaštite i spašavanja Zabljak.

Iz GSS-a su rekli da je poziv za pomoć upućen putem OKC 112 Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS