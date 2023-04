Pribilović: Etničko i vjersko nasilje se ne zove vršnjačko

Podgorica, (MINA) – Napad na sportiste iz Sarajeva, koji se dogodio u Baru, nije slučaj vršnjačkog nasilja, već je riječ o nasilju na etničkoj i vjerskoj osnovi, ocijenila je poslanica Demokratske partije socijalista (DPS) Suzana Pribilović.

Ona je kazala da, nažalost, o napadu na sportiste iz Sarajeva većina naših medija i odgovornih funkcionera govori kao o “vršnjačkom nasilju”.

“Ali, nijesu se potukla tamo neka djeca ispred škole oko neke cure, ili ko će prvi da igra basket. Zato ovo nije slučaj vršnjačkog nasilja. Riječ je o nasilju na etničkoj i vjerskoj osnovi”, rekla je Pribilović.

Ona je navela “da su dječaci napadnuti isključivo zbog svoje etničke i vjerske pripadnosti”.

Kako je kazala Pribilović, dok se to baš tako ne definiše i osudi medijski i politički, neće ni biti adekvatno adresirano u društvu, odnosno biće prikriveno iza floskule o “vršnjačkom nasilju”, a zapravo je mnogo opasnije.

“Takvom praksom, nastaviće se “stavljanje pod tepih” činjenice da kod nas u Crnoj Gori u posljednje vrijeme raste mržnja i netrpeljivost prema pripadnicima drugih etničkih i vjerskih grupa i da ovo nije ni prvi, a nažalost ni posljednji ovakav slučaj”, kaže se u saopštenju.

Zato je, kako je rekla Pribilović, važno podizati svijest u društvu o alarmirajućim motivima koji stoje iza ovakvih napada, etnički i vjerski obojenih.

“Važno je osuditi one aktere našeg društva i udruženja koja se kriju iza religije, a zapravo siju klicu podjele i mržnje prema drugome, i indoktriniraju mlade ljude mržnjom prema drugom i drugačijem”, navodi se u saopštenju.

Pribilović je rekla da, nažalost, sve ovo podsjeća na ne tako davnu, mračnu prošlost i incidente koji su naizgled bili banalni, a slijedili su sve gori i opasniji.

“Zato smo kao društvo dužni, za početak, da pogubne pojave nazivamo pravim imenom, a ne da ih skrivamo eufemizmima i pogrešnim dijagnozama stanja u društvu”, kazala je Pribilović.

