Podgorica, (MINA) – Presuda za ubistvo Šejle Bakije vraća vjeru u pravdu i pravičnost, saopšteno je iz Operativnog tima za borbu protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama.

Ilir Đokaj osuđen je u ponedeljak u Višem sudu na 40 godina zatvora za teško ubistvo bivše nevjenčane supruge Šejle Bakije (19).

Iz Operativnog tima su kazali da Šejlu ne može ništa vratiti, ali da takva presuda vraća vjeru u pravdu i pravičnost.

“Bez namjere da se prejudicira ishod pravosnažne sudske odluke, važno je ukazati da su zadovoljenje pravde i ovakve kazne kao generalna prevencija- neophodnost”, navodi se reagovanju Operativnog tima.

