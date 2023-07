Presker: Ubrzati proces pristupanja EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je i dalje predvodnica u procesu evropskih integracija i donosioci odluka treba da preduzmu sve potrebne korake kako bi se ubrzao proces pristupanja Evropskoj uniji (EU), poručio odlazeći ambasador Slovenije Gregor Presker.

Predsjednica Skupštine Crne Gore Danijela Đurović primila je danas Preskera u oproštajnu posjetu.

Đurović je, kako je saopšteno iz parlamenta, zahvalila Preskeru na izuzetnom četvorogodišnjem doprinosu razvoju crnogorsko-slovenačkih odnosa, i poželjela mu uspjeh u daljoj diplomatskoj karijeri.

Ona je ocijenila da Crna Gora i Slovenija imaju odlične međudržavne odnose i sadržajnu saradnju u mnogim oblastima, uz tradicionalno prijateljske veze dva naroda, navodeći da očekuje da će se intenzivan politički dijalog nastaviti i u narednom periodu.

“Posebno cijenimo bezrezervnu podršku Slovenije evropskoj integraciji Crne Gore, kao i kontinuiranu afirmaciju evropske perspektive Zapadnog Balkana”, kazala je Đurović.

Ona je podsjetila na dvije posjete slovenačke ministarke vanjskih poslova Tanje Fajon i njen doprinos rješavanju izazovnih pitanja za Crnu Goru.

Đurović je istakla je značaj imenovanja karijernog diplomate i odličnog poznavaoca regiona Anžeja Frangeša za specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan, čime je, kako je rekla, Slovenija još jednom potvrdila svoju posvećenost evropskoj perspektivi Crne Gore.

Presker je zahvalio Đurović na konstruktivnoj i plodotvornoj saradnji koju su ostvarili tokom njegovog mandata u Crnoj Gori.

On je, kako je saopšteno, rekao da očekuje da će nova Vlada biti formirana u najskorijem roku, što je neophodan preduslov za stabilizaciju političkih prilika u Crnoj Gori.

Presker je istakao da je Crna Gora i dalje predvodnica u procesu evropskih integracija i da je potrebno da donosioci odluka preduzmu sve potrebne korake kako bi se ubrzao proces pristupanja EU.

“Podrška Slovenije Crnoj Gori na tom putu neće izostati”, zaključio je Presker.

