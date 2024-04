Preminuo Veljko Bulajić

Podgorica, (MINA) – Jedan od najpoznatijih jugoslovenskih reditelja Veljko Bulajić preminuo je u 97. godini u Zagrebu.

Bulajić je preminuo u utorak, a vijest o smrti Večernjem listu su potvrdili članovi njegove porodice.

Rođen je 22. marta 1928. godine u mjestu Vilusi u Nikšiću. Bulajić je djetinjstvo proveo u Sarajevu, kao i dio školovanja, a od 1970-ih godina je živio i radio u Hrvatskoj.

Bulajić je završio studije kinematografije u Rimu.

Rediteljsku karijeru započeo je kratkim filmovima Kamen i more i Brod lutalica (1953. godine), a 1959. je realizovao prvi dugometražni igrani film Vlak bez voznog reda.

Njegov film Bitka na Neretvi je 1970. godine bio nominovan za Oskara.

„Kozara“, „Vlak bez voznog reda“, „Atentat u Sarajevu“, zajedno s „Bitkom na Neretvi“, na vrhu su liste najgledanijih filmova u bivšoj Jugoslaviji.

Bulajić je nagrađen s nekoliko Zlatnih Arena na Filmskom festivalu u Puli za najbolje filmove i najbolju režiju.

Dobitnik je nagrada Zlatni Lav u Veneciji, Zlatna Nimfa u Monte Karlu, nagrade za režiju u San Sebastijanu i Nju Delhiju, Zlatne medalje na Međunarodnom filmskom festivalu u Moskvi, međunarodne nagrade kritike CIDALC, nagrade Zlatni klas za najbolji film u Vajadolidu.

Bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović prije dvije godine je odlikovao Bulajića ordenom prvog stepena.

Bulajić je dobio i Trinaestojulsku nagradu za životno djelo 2016. godine.

