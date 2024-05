Cijene nafte oslabile na kraju sedmice

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte oslabile su se u petak na međunarodnim tržištima, ali na sedmičnom nivou bilježe rast prvi put nakon tri sedmice pada, jer tržišni učesnici očekuju rast potražnje najvećih svjetskih ekonomija.

Cijena barela nafte na londonskom tržištu oslabila je u odnosu na četvrtak na 83,14 USD, dok se barelom na američkom tržištu trgovalo po 17 centi nižoj cijeni, od 79,06 USD, prenosi SEEbiz.

Barel Brenta u Londonu tako je na putu sedmičnog rasta od 0,4 odsto, a na američkom tržištu WTI za jedan odsto.

Kineska industrijska proizvodnja porasla je u aprilu na godišnjem nivou 6,7 odsto, ukazujući na moguću višu buduću potražnju za naftom. Kina je takođe najavila velike korake za stabilizaciju svog krizom pogođenog sektora nekretnina.

Iako su kineski podaci, kao i još jedan ukrajinski napad na rusku naftnu infrastrukturu podigli cijene, cijena nafta tek treba da se uvjerljivo oporavi od nedavnog pada, rekao je Tamas Varga iz PVM-a.

Pad zaliha nafte i derivata u globalnim trgovačkim silama takođe podstiču optimizam u vezi potražnje.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) objavila je da je u četvrtak barel korpe nafte njenih članica poskupio 35 centi, na 83,30 USD.

