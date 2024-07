Premijerski sat nije održan

Podgorica, (MINA) – Posebna sjednica crnogorskog parlamenta, na čijem dnevnom redu je bio Premijerski sat, nije održana, jer su to spriječili poslanici Demokratske partije socijalista (DPS).

Svi poslanici DPS-a izašli su iz poslaničkih klupa i stali ispred predsjednika Skupštine Andrije Mandića.

Poslanik DPS-a Andrija Nikolić kazao je da su iz četvrtog ili petog puta uspjeli da organizuju dolazak premijera Milojka Spajića u parlament.

Spajić je, kako je ocijenio, pokazao apsolutno ignorisanje i nepoštovanje stotine hiljada građana koji su učestvovali u izbornim procesima na posljednjim parlamentarnim izborima.

„Zbog ponižavanja svih ljudi u Crnoj Gori i zastrašujuće političke neodgovornosti i ugrožavanja evropskog puta, danas, što se nas tiče, nećete održati Premijerski sat“, rekao je Nikolić.

On je kazao da neće biti nikakvog rušenja, čupanja mikrofona ili lomljenja.

„Ali ovo je naš protest da se konačno podvuče crta neodgovornosti, obmana, laganja građana Crne Gore. To više nećete raditi ovjde, pa ćete doći drugi put kada vas parlament pozove, što je red i običaj, ali danas, što se tiče Poslaničkig kluba DPS-a, nećete odgovarati na pitanja poslanika“, naveo je Nikolić.

On je kazao da je tokom proteklih nekoliko mjeseci Premijerski sat odlagan četiri ili pet puta, a da se posljednji put to desilo na nezabilježen način u modernoj političkoj istoriji Crne Gore.

„Premijer je iz Podgorice poslao poruku da u subotu neće bitu u paralemntu, zbog navodnih obaveza u Briselu”, dodao je Nikolić.

Mandić je poručio poslanicima DPS-a da bi trebalo da omoguće da se održi Premijerski sat.

„Premijer je ovdje, evo potpredsjednika, ministara“, naveo je Mandić, dodajući da je veoma važno da dobiju odgovore na postavljena pitanja.

On je kazao da je novi Premijerski sat zakazan za 19. jul.

Poslanici Građanskog pokreta URA i Bošnjačke stranke (BS) tražili su od Mandića da se održi Kolegijum predsjednika Skupštine, što nije prihvaćeno.

Poslanik BS-a Damir Gutić kazao je da je svaki vid političke borbe na mjestu.

On je rekao da su parlamentu potrebne određene mjere kako bi počeo normalno da funkcioniše.

„Ali na ovakav način kako danas se planira završiti sjednica i sa ovakvim zaključkom, smatramo da nije dobro, već tražimo kolegijum na kome bi se dogovorili o nastavku rada. Onako kako vi predlažete gospodine Mandiću, gubio bi se jedan Premijerski sat“, dodao je Gutić.

Nezavisna poslanica Jevrosima Pejović rekla je da se zna da u Crnoj Gori samopoštovanje i političko dostojanstvo imaju cijenu.

„Hvala najvećem klubu većine što znamo tu cijenu, jer za 1.700 EUR poslanici Pokreta Evropa sad dozvoljavaju ponižavanje parlamenta, dozovljavaju da svi građani budu danas poniženi“, kazala je Pejović.

Poslanik Socijaldemokrata Branislav Nenezić kazao je Mandiću da je imao obavezu prema svim građanima da javno uputi kritiku Spajiću.

„Da ne može ovako da se ophodi prema ljudima koje su birali građani. Vi ste prije nekoliko minuta rekli važnu stvar, i ono šo smo i mi govorili, da vi predvodite ovu parlamentarnu većinu“, rekao je Nenezić.

