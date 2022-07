Premijer i članovi Vlade sa studentima o pregovorima sa EU

Podgorica, (MINA) – Predsjednik i članovi Vlade razgovaraće danas sa studentima crnogorskih univerziteta povodom desete godišnjice pristupnih pregovora sa Evropskom unijom (EU).

Generalni sekretarijat Vlade i Ministarstvo evropskih poslova, kako je saopšteno, organizuju razgovor pod nazivom: “Deset godina crnogorskih pregovora s EU – Gdje su tu mladi?”.

Sa studentima će razgovarati premijer Dritan Abazović, potpredsjednica Vlade Jovana Marović i ministri ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković Đurović, pravde Marko Kovač i javne uprave Maraš Dukaj.

Razgovor predstavnika Vlade i studenata biće održan u 18 sati u vili Gorica.

