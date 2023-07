Prekrajanja resora u Vladi mogu otežati rad čitave javne uprave

Podgorica, (MINA) – Promjene organizacione strukture Vlade, odnosno prekrojavanja tog sistema od 12 do mogućih 24 ministarstva u samo nekoliko godina, mogu dovesti do ozbiljnih problema koji negativne posljedice imaju u servisima javne uprave, upozorili su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Asistent na programima u CGO-u, Nikola Obradović, ukazao je da učestala prekrajanja, kroz spajanja i razdvajanja resora, značajno otežavaju rad javne uprave u internoj organizaciji.

„Što dovodi i do eksternih problema u adresiranju potreba građana, ali i onih koji otežavaju rad privrednih subjekata, uključujući i nevladine organizacije koje demokratizaciji pokušavaju doprinijeti kroz monitoring javne uprave“, rekao je Obradović.

On je podsjetio da svaka organizaciona promjena u tom sistemu povlači niz administrativnih procedura, uključujući i razvoj novih internih dokumenata i sistematizacija.

To je, kako je naveo Obradovič, vrlo zahtjevno u pogledu stručnih kapaciteta i vremena ukoliko se vodi računa o usklađenosti sa drugim elementima i funkcionalnošću sistema.

„Sve to omogućava i činjenica da Crna Gora nema jedan od važnih sistemskih zakona – Zakon o Vladi“, dodao je Obradović.

Prema njegovim riječima, indikativno je i da su nosioci vlasti u prošlosti, kao i novi koji su došli, vješto izbjegavali rješavanje tog pitanja, kao što su izbjegavali da donesu podjednako važan Zakon o Skupštini.

„Čini se da mnogima, nezavisno koliko su pred građanima različitih ideologija i političkih ponuda, odgovara nedefinisanost tih oblasti. Pokazuje se i da u tome nalaze manevarski prostor za partijske i lične interese, iako je to na štetu javnog interesa“, naveo je Obradović.

Kako je rekao, CGO smatra da promjene u organizacionoj strukturi Vlade moraju biti zasnovane na analizama tog sistema i potrebama njegove racionalizacije, depolitizacije i profesionalizacije.

„Analizu tih potreba, ali i integrisane mehanizme spriječavanja zloupotreba u procesima pregovora o svakoj novi vladi ili tehničkom mandatu, morao bi reflektovati i Zakon o Vladi“, kazao je Obradović.

CGO, dodaje Obradović, smatra da zakoni o Skupštini i Vladi treba da se usvajaju dvotrećinskom većinom, koja bi omogućila izbjegavanje manipulacija u procesu njihovog usvajanja ili promjena onda kada nekoj maloj većini taj zakon ne bude odgovarao.

On je podsjetio i na raniju inicijativu, koju je CGO predao kada je počeo da se radi Nacrt zakona o Vladi, a koja se odnosi na propisivanje obaveznih ljekarskih pregleda članova Vlade i generalnog sekretara, uz prateća nenajavljena testiranja na psihoaktivne supstance.

Obradović je ukazao da je Crna Gora od perioda nesmjenjivosti vlasti, došla do toga da se vlade prilično brzo smjenjuju.

„To može biti dobar osnov za uspostavljanje većeg stepena odgovornosti, ali i onih zakonskih okvira koji su se pokazali prijeko potrebnima kako svaka nova vlast ne bi institucije oblikovala iznova“, ocijenio je Obradović.

