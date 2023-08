Preispitati zabranu objavljivanja istraživanja javnog mnjenja

Podgorica, (MINA) – Centar za demokratsku tranziciju (CDT) predložio je da se u okviru izborne reforme razmotri skraćenje zabrane objavljivanja istraživanja na nekoliko dana pred izbore, uz uvođenje zaštitnih mehanizama od eventualnih manipulacija i pokušaja nedozvoljenih uticaja na javno mnjenje.

Iz te nevladine organizacije su ukazali da je posljednjim izmjenama Zakona o izboru odbornika i poslanika period zabrane objave rezultata istraživanja javnog mnjenja produžen sa deset na 15 dana prije izbora.

Takva rješenja, kako su naveli iz CDT-a, nijesu nepoznata u uporednoj praksi, niti u suprotnosti sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, i drugim relevantnim standardima.

“Međutim, nakon skoro deset godina primjene ove norme, i to u vremenu u kome su novi mediji doživjeli ekspanziju, potrebno je preispitati opravdanost ovako duge zabrane i njen eventualni negativni uticaj na pravo birača da budu informisani”, ocijenili su iz CDT-a.

Oni su kazali da u nekoliko posljednjih izbornih ciklusa, zbog čekanja partija i kandidata na krajnje rokove za predaju izbornih lista, renomirane agencije za istraživanje javnog mnjenja uopšte nijesu uspijevale da urade istraživanja prije početka zabrane.

To se, istakli su iz CDT-a, ne odnosi samo na istraživanja koja su naručile partije, već i na istraživanja političkog javnog mnjenja, kakva u Crnoj Gori decenijama sprovodi Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) u cilju povećanja razumijevanja političkih procesa.

“U eri digitalnih medija smo tako, umjesto istraživanja sa poznatim naručiocima i tačnom metodologijom, predstavljenih u medijima uz poštovanje novinarskih standarda, putem društvenih medija i marginalnih portala zapljusnuti gomilom izmišljenih istraživanja, lažno pripisanih kredibilnim organizacijama”, rekli su iz CDT-a.

To je, prema njihovim riječima, dokazani način manipulacije i uticaja na stavove javnog mnjenja dezinformacijama.

U CDT-u smatraju da se javno mnjene od toga najbolje može zaštititi tako što će se kredibilne informacije učiniti dostupnim.

CDT je predložio da se u okviru izbore reforme razmotri skraćenje zabrane objavljivanja istraživanja na nekoliko dana pred izbore.

“Uz uvođenje zaštitnih mehanizama od eventualnih manipulacija i pokušaja nedozvoljenih uticaja na javno mnjenje, kroz definisanje visokih standarda transparentnosti za naručioce, autore, i metodologiju istraživanja”, navodi se u saopštenju.

