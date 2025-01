Preispitati djelovanje institucija u slučaju tragedije na Bioču

Podgorica, (MINA) – Nadležni organi treba da preispitaju efikasnost i zakonitost djelovanja institucija u slučaju tragedije na Bioču, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

On je, uoči 19. godišnjice nesreće na Bioču, razgovarao sa predsjednikom nevladinog udruženja “Voz neprebola – Bioče 2006” Goranom Vojinovićem, ocem jednog od nastradalih putnika i Biserkom Boričić, suprugog nastradalog radnika Željeznice.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, izrazio duboko saosjećanje prema porodicama koje su izgubile svoje najmilije i preživjelima koji i dalje nose teret tragedije, od koje se do danas društvo nije oporavilo.

On je istakao da nesreće poput ove ostaju trajno upisane u kolektivno sjećanje crnogorskog društva.

Milatović je poručio da je na nadležnim organima da preduzmu sve neophodne mjere kako bi se pružila adekvatna pomoć i podrška svim povrijeđenim putnicima i članovima porodica nastradalih, koji i danas žive s posljedicama ove nesreće.

“Predsjednik je apelovao na tužilaštvo, Skupštinu Crne Gore i druge organe da, u domenu svoje nadležnosti, preispitaju efikasnost i zakonitost djelovanja institucija u slučaju tragedije kod Bioča, kako bi se istražili eventualni propusti i utvrdila puna odgovornost”, kaže se u saopštenju.

Milatović je naglasio da su napori Udruženja “Voz neprebola – Bioče 2006” izuzetno značajni, posebno u odnosu na njihovu borbu za istinu i pravdu, brigu o preživjelim putnicima i porodicama onih koji su nastradali kao i u očuvanju sjećanja na nesreću.

Navodi se da su predstavnici Udruženja zahvalili Milatoviću na prijemu i informisali ga o dosadašnjim i planiranim aktivnostima koje se, između ostalog, odnose i na unapređenje sigurnosnih mjera u željezničkom saobraćaju.

U saopštenju se dodaje da će Milatović, 23. januara, sa predstavnicima Udruženja obići spomen obilježje na Bioču i na taj način odati počast nastradalima u nesreći.

