Pregledali su 142 objekta, dojave o bombama bile lažne

Podgorica, (MINA) – Službenici policije pregledali su 142 objekta u Crnoj Gori za koje su pristigle dojave o postavljenim eksplozivnim napravama i utvrdili da su bile lažne, saopšteno je iz Uprave policije.

U poslednja dva dana na adrese više škola, sudova i drugih državnih institucija stigli su mejlovi prijeteće sadržine.

Iz policije su kazali da su pregledali 142 objekta za koja su pristigle dojave o postavljenim bombama.

“Utvrđeno je da su dojave bile lažne, te se preduzimaju intenzivne aktivnosti na identifikaciji IP adrese sa koje su upućeni sporni mejlovi”, napisali su iz Uprave policije na Tviteru /Twitter/.

