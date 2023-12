Predstojeći partijski izbori pokazatelj opredijeljenosti ka daljem razvoju demokratije

Podgorica, (MINA) – Predstojeći partijski izbori pokazatelj su opredijeljenosti Demokratske partije socijalista (DPS) ka daljem razvoju demokratije i dostizanju evropskih standarda, kazao je vršilac dužnosti predsjednika te stranke Danijel Živković.

Iz DPS-a je saopšteno da je Živković boravio u Herceg Novom, gdje je na sjednici Opštinskog odbora partije članove upoznao sa predstojećim aktivnostima u susret partijskim izborima zakazanim za 28. januar.

Kako je naveo Živković, činjenica da je jedan politički subjekt raspisao neposredne izbore na kojima će njegovo članstvo birati predsjednika i potpredsjednike, a imajući u vidu da se tako nešto prvi put događa u Crnoj Gori, služi na ponos svim građanima.

„Upravo ovo je pokazatelj naše prevashodne opredijeljenosti ka daljem radu na razvoju demokratije, slobode izbora, ali i dostizanja evropskih standarda”, poručio je Živković.

On je rekao da je DPS od svog osnivanja do danas diktirao trendove na političkoj sceni i svih prethodnih godina bio pokretački motor Crne Gore.

Živković je naveo da će svi članovi DPS-a na predstojećim partijskim izborima imati pravo glasa i priliku da učestvuju u izboru partijskog rukovodstva.

To su, kako je dodao, novi standardi koje uvode na političkoj sceni Crne Gore.

„A naša dužnost i obaveza bila je i ostala da državu vučemo ka prosperitetu, ka razvoju, ka usvajanju novih trendova“, kazao je Živković.

On je rekao da im ta uloga pripada svih ovih godina i da se to od njih očekuje.

„Na konto izrečenog, a uz marljiv i predan rad na obnovi partije, izrazio je posebno zadovoljstvo jedinstvom svih članova DPS-a u cilju očuvanja temeljnih vrijednosti i dostizanja onoga što su državni interesi“, navodi se u saopštenju.

Prema riječima Živkovića, njihovo zajedništvo ogleda se u konstantnosti istrajne borbe za demokratsko i multietničko društvo, borbe za građansku i evropsku Crnu Goru.

„A naša snaga je upravo ono što sam više puta potencirao do sada – mini izborni štabovi i mjesni odbori, odnosno naša partijska baza i struktura stranačke mreže“, rekao je Živković.

Kako je kazao, upravo to dvoje, politički ciljevi sa jedne, i partijska infrastruktura sa druge strane, u prethodne tri godine stajali su na braniku odbrane nacionalnih interesa Crne Gore.

