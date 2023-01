Podgorica, (MINA) – Vlada treba da kreira podsticajno okruženje za implementaciju sistema upravljanja ambalažnim otpadom i pruži optimalne mjere podrške za njegovo adekvatno funkcionisanje, kazala je predsjednica Privredne komore (PKCG) Nina Drakić.

Iz PKCG je saopšteno da je danas u njihovim prostorijama predstavljena studija o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom.

Studiju je izradila PKCG, u saradnji sa ekspertskim timom Parpounas Sustainabilty Consultants LTD i finansijsku podršku predstavnika industrije pića, kompanija Coca-Cola HBC Crna Gora, Knjaz Miloš Montenegro i Trebjesa.

Ona sadrži analizu trenutne situacije i predlaže najoptimalnija rješenja prilagođena potrebama crnogorskog tržišta.

Drakić je istakla da je suštinski važno da Vlada kreira podsticajno okruženje za implementaciju sistema upravljanja ambalažnim otpadom i pruži optimalne mjere podrške za njegovo adekvatno funkcionisanje.

Ona je rekla da to podrazumjeva naročito blisku saradnju države i privrede.

„Uključivanje predstavnika privrede u izradu novog regulatornog okvira koji prati relevantnu legislativu Evropske unije (EU), implementacija preporuka iz studije i kreiranje sistemske simbioze i dugoročnog partnerstva privrede kao nosioca, s jedne strane, i donosilaca odluka kao regulatora na tržištu, s druge strane, izuzetno je važno za trajno rješavanje problema zbrinjavanja otpada“, navela je Drakić.

Iz PKCG su kazali da je više informacija o nalazima iz studije predstavio Kirijakos Parpunas, izvršni direktor kompanije Parpounas Sustainabilty Consultants, sa višegodišnjim iskustvom u evaluaciji, analizi i uspostavljanju sistema proširene odgovornosti proizvođača (EPR) u različitim zemljama Evrope.

Studijom se, kako su naveli, predlaže postepeno uvođenje šeme EPR, sa mogućnošću daljeg proširenja sistema upravljanja ambalažnim otpadom.

Iz PKCG su rekli da je EPR od 2000. godine obavezan u svim zemljama EU, a u različitim formama primjenjuje se u preko 150 zemalja, omogućavajući ostvarenje izuzetno visokih stopa reciklaže.

Vršilac dužnosti direktora Direktorata za ekologiju i klimatske promjene, Kemal Grbović, kazao je da je oblast upravljanja otpadom veoma kompleksna.

On je rekao da su u državama članicama EU direktive u toj oblasti prepoznate kao „teške direktive“.

Kako je naveo Grbović, direktive su „teške“ u svakom smislu, tehničkom, tehnološkom, finansijskom, infrastrukturnom.

“Veoma zahtjevne ciljeve iz EU direktiva u značajnoj mjeri prenijeli smo u naše zakonodavstvo”, kazao je Grbović.

On je rekao da je posebno zahtjevno upravljanje ambalažnim otpadom.

“Zbog toga nam je interesantno čuti iskustva drugih država, pogotovo država članica EU”, naveo je Grbović.

