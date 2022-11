Predsjednik Opštine Danilovgrad biće iz pokreta Evropa sad

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad, Demokratski front (DF) i Demokratska Crna Gora postigli su konačni dogovor o formiranju i zajedničkom vršenju vlasti u Danilovgradu.

U zajedničkom saopštenju tih političkih subjekata navodi se da će predsjednik Opštine Danilovgrad biti iz pokreta Evropa sad, predsjednik Skupštine opštine iz DF-a, a prvi potpredsjednik Opštine iz Demokrata.

“Postizanje dogovora u relativno kratkom vremenskom periodu, mnogo ranije nego što to zakonski rokovi predviđaju, u atmosferi punog uvažavanja i njegovanja istinskog dijaloga između heterogenih političkih subjekata, najbolja je potvrda naše ozbiljnosti i odgovornosti”, kaže se u saopštenju.

Iz pokreta Evropa sad, DF-a i Demokratske Crne Gore rekli su da je postizanje dogovora odgovor na očekivanja građana koji su im na oktobarskim izborima ukazali ogromno povjerenje.

Oni su kazali da su uvjereni da je ovo početak dobrog puta da pokažu da ukazano povjerenje neće iznevjeriti.

Navodi se da su pobjedničke liste, poštujući demokratske principe i praksu u smislu punog uvažavanja odnosa snaga, a na osnovu broja mandata koji je svaka od njih zavrijedila na izborima, postigle načelno sporazum oko svih funkcija koje se mogu smatrati političkim.

“Imajući u vidu spremnost da dođe do najšire moguće koalicije, u narednim danima će se obaviti razgovori u cilju postizanja dogovora o učešću u vlasti i svih onih subjekata koji su na lokalnom nivou u proteklom periodu bili opozicija Demokratskoj partiji socijalista”, kaže se u saopštenju.

Iz pokreta Evropa sad, DF-a i Demokratske Crne Gore naveli su da na taj način demonstriraju širinu i odsustvo svake partijske uskogrudosti.

“Imajući u vidu korektnost i inkluzivnost sa naše strane, ali i spremnost kolega koje predstavljaju manje političke subjekte, iskazanu u ranijim susretima sa nama, bez ikakve dileme na putu smo da formiramo najjaču pobjedničku koaliciju”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS