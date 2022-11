Predsjednik Izborne komisije dužan da sazove sjednicu

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Izborne komisije Glavnog grada dužan je, u slučaju podnošenja prigovora, da sazove sjednicu kako bi to tijelo donijelo odgovarajući akt u skladu sa Zakonom, ocijenila je Državna izborna komisija (DIK).

DIK je dala mišljenje i donijela uputstvo po zahtjevu nosioca izborne liste “Evropa SAD! Za Podgoricu”.

“DIK je u pomenutim aktima navela da Izborna komisija Glavnog grada kao kolektivni organ odlučuje na sjednici većinom glasova svih članova, a da je predsjednik u slučaju podnošenja prigovora dužan sazvati sjednicu kako bi Komisija donijela odgovarajući akt u skladu sa Zakonom”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je, postupajući po zahtjevu za mišljenje predsjednika Izborne komisije Glavnog grada, u vezi proglašenja konačnih rezultata izbora, DIK odlučila da proslijedi mišljenja koja je u odnosu na isto pitanje dala opštinskim izbornim komisijama Plav i Danilovgrad.

DIK je, kako je saopšteno, ostala pri stavu da se konačni rezultati ne mogu proglasiti do izjašnjenja Ustavnog suda.

