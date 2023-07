Predsjednik i članovi DIK-a pratili glasanje na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Državne izborne komisije (DIK) Nikola Mugoša danas je, zajedno sa još četiri člana Komisije, prisustvovao ponovljenom glasanju na Cetinju da bi se, kako je saopšteno iz DIK-a, uvjerili u ispravnost procedure glasanja.

Iz DIK-a su kazali da su sa Mugošom na biračkom mjestu Lovćenski partizanski odred II bili članovi Komisije u stalnom i proširenom sastavu, Damir Suljević, Nataša Pešić, Janko Odović i Jadranka Milošević.

„Ovom posjetom željeli su da isprate sve korake procedure glasanja kako bi osiguralo da se izborni proces sprovodi u skladu sa zakonom“, kaže se u saopštenju .

Navodi se da su se, nakon sprovođenja procedure glasanja, predsjednik i članovi DIK-a uputili u Izbornu komisiju Prijestonice Cetinje, kako bi prisustvovali primopredaji izbornog materijala.

„Što je ključni korak u daljem procesu izbora“, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS