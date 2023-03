Predsjednički kandidati da sačekaju da se prebroji svaki glas

Podgorica, (MINA) – Kandidati na izborima za predsjednika Crne Gore treba da se uzdrže od proglašavanja pobjede dok se ne prebroji svaki glas, rekao je predsjednik Državne izborne komisije (DIK) Nikola Mugoša.

Mugoša je, u podkastu Centra za demokratsku tranziciju (CDT) “Akcija”, na pitanje šta će se desiti ako više kandidata proglasi pobjedu, odgovorio da se rezultati moraju sačekati.

Kako je saopšteno iz CDT-a, Mugoša je istakao da su rezultati konačni kada se prebroji svaki glasački listić.

“Očekujem da kandidati pokažu veći stepen demokratske kulture“, kazao je Mugoša.

On je rekao da svi izborni organi imaju svoju ulogu kao i da će od opštinskih izbornih komisija (OIK), DIK-a i Ustavnog suda zavisti rokovi za održavanje drugog kruga.

“On treba da se održi nakon 14 dana, ali podsjećam da, nakon što se završe prigovori i žalbe i nakon donošenja odluka, DIK čeka pravi logističko-tehnički poduhvat ponovnog štampanja materijala”, kazao je Mugoša.

On je naveo da to iziskuje vrijeme.

“Zakon je štur, tako da će DIK stvarati praksu jer nijesmo imali drugi krug od 2006. i obnavljanja nezavisnosti. Moramo biti jako pažljivi i ažurni“, istakao je Mugoša.

Programska direktorica CDT-a Milica Kovačević pozvala je kandidate da se uzdrže od proglašavanja pobjede i da sačekaju rezultate.

„Rezultat može da bude i blizu, konačne rezultate utvrđuje DIK i treba da se prebroji svaki glas“, poručila je Kovačević.

Ona je rekla da je dosta građana CDT-u prijavilo da im se mijenja mjesto na kojem glasaju ali i da sajt biraci.me “češće ne radi nego što radi”.

„Nadamo se da će raditi tokom izbornog dana. Tražili smo od Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) da objasni zašto se to dešava – nijesmo dobili odgovor. Dobili smo izgovor i opravdanje ko je za šta nadležan“, kazala je Kovačević.

Ona je navela da je MUP dužan da dostavi obavještenja svima o tome gdje mogu da ostvare svoje biračko pravo, kao i da nijesu svi dobili ta obavještenja.

Kako je Kovačević podsjetila, u Krivičnom zakoniku postoji niz krivičnih djela kojima se štiti biračko pravo, a građani mogu da podnesu prijavu tužilaštvu, ukoliko im je to pravo ugroženo.

“Građani treba da prijave bilo kakve pritiske, ucjene, prijetnje, nuđenje novca, sprečavanje nekoga da glasa“, rekla je Kovačević.

Ona je dodala da se građani mogu obratiti CDT-u, kao i da će ta organizacija prijave proslijediti nadležnima.

Kovačević je podsjetila i da niko od prisutnih na biračkim mjestima ne smije voditi evidencuju o identitetu birača.

„Ako se to dogodi, pozivamo građane da nam prijave. Znamo da se dešavalo se da članovi biračkih odbora glasno izgovaraju imena a partijski članovi zapisivali ko je glasao“, dodala je Kovačević.

Prema riječima Kovačević, u slučaju poništavanja glasanja na nekim biračkim mjestima, glasanje se ponavlja u roku od sedam dana, a tempo je prilično definisan kroz rokove koje imaju OIK, DIK i Ustavni sud.

“Ukoliko Ustavni sud bude tretirao ovaj proces kako je počeo, ukoliko se bude bavio drugim stvarima, to će biti problematično. Izbori treba da im budu prioritet, Ustavni sud nema potpun broj članova i može biti problema sa donošenjem odluka“, rekla je Kovačević.

