Vijeće predložilo izradu procjene bezbjednosti Milovića

Podgorica, (MINA) – Vijeće za nacionalnu bezbjednost predložilo je izradu procjene stepena ugroženosti ministra pravde Andreja Milovića.

Vijeće, kojim predsjedava predsjednik Vlade Milojko Spajić, održalo je danas drugu sjednicu.

Kako je saopšteno iz Vlade, na sjednici je razmatrana aktuelna bezbjednosna situacija, veliki broj materijala i informacija od kojih se većina odnosila na realizaciju usvojenih zaključaka sa prve sjednice.

„Vijeće konstatuje da je bezbjednosna situacija u zemlji stabilna i da će svi organi obavještajno bezbjednosnog sektora nastaviti još predanije da rade na jačanju borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, očuvanju mira i bezbjednosti“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Vijeće predložilo izradu procjene stepena ugroženosti Milovića.

Vijeće je, dodaje se, donijelo Smjernice za rad Obavještajno-bezbjednosnog direktorata Ministarstva odbrane za ovu i narednu godinu, kojim se definišu ciljevi i prioriteti u planiranju, razvoju i realizaciji vojnoobavještajnih, kontraobavještajnih i bezbjednosnih poslova u Ministarstvu i Vojske Crne Gore, koje se odnose na određeni vremenski period.

U saopštenju se navodi da je razmatran nacrt Strategije odgovora na hibridne prijetnje 2024-2028, sa propratnim Nacrtom akcionog plana za implementaciju Strategije.

Kako se dodaje, pokrenuta je procedura u vezi izmjena Odluke o obrazovanju interresorne komisije za suprotstavljanje hibridnim prijetnjama, koja će biti zadužena za pripremu Strategije i praćenje implementacije akcionih planova.

„Na sjednici je data puna podrška nadležnim institucijama u svim aktivnostima suzbijanja organizovanog kriminala, a posebno u otkrivanju sprege organizovanih kriminalnih grupa sa pripadnicima bezbjednosnog sektora“, zaključuje se u saopštenju.

