Predlog zakona o SPI uputiće na razmatranje u najkraćem roku

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo javne uprave će u najkraćem roku uputiti Predlog zakona o slobodnom pristupu informacijama (SPI) Vladi na razmatranje i utvrđivanje, kazao je resorni ministar Maraš Dukaj.

On je na Tviteru /Twitter/ naveo da će Ministarstvo Predlog zakona uputiti nakon dobijanja mišljenja od nadležnih organa.

Prethodna vlada je usvojila predlog izmjena i dopuna Zakona o SPI 29. decembra prošle godine.

Nova Vlada povukla je taj akt iz skupštinske procedure radi, kako je ranije saopšteno, stvaranja normativnog preduslova za efikasnije ostvarivanje prava građana na pristup informacijama u posjedu organa državne uprave.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS