Predlog za povećanje dječjeg dodatka bez podrške

Podgorica, (MINA) – Skupštine nije prihvatila predlog poslaničkog kluba Građanskog pokreta URA da se na dnevni red današnje sjednice uvrste izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojima je predloženo povećanje iznosa mjesečnog dječjeg dodatka.

Za taj predlog glasala su 22 poslanika, deset je bilo protiv, a 29 uzdržano.

URA je predložila da dječji dodatak bude povećan sa 30 na 45 EUR, za djecu u stanju materijalne potrebe sa 44 na 66 EUR, a da za djecu korisnike lične invalidnine bude 90, umjesto 60 EUR.

Poslanica URA-e Ana Novaković Đurović je, obrazlažući predlog, kazala da je stalni rast cijena u Crnoj Gori razlog zašto traže zakonske izmjene.

On je podsjetila da je URA jedan od predlagača zakona koji je omogućio da sva djeca u Crnoj Gori primaju dječiji dodatak, a koji je usvojen u Skupštini u maju 2021. godine.

“Ovo je korak više, jer je stalnim povećanjem cijena i inflacijom suštinska i finansijska vrijednost važećeg zakonskog rješenje znatno umanjena”, navela je Novaković Đurović.

Ona je kazala da su predložili da te zakonske izmjene stupe na snagu 1. januara naredne godine, kako bi bilo dovoljno veremena da se dodatan novac planira i obezbijedi u budžetu za narednu godinu.

Skupština nije prihvatila ni predlog URA-e da se dnevni red dopuni izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

