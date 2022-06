Predlog ugovora sa SPC neprihvatljiv za SDP

Podgorica, (MINA) – Za Socijaldemokratsku partiju (SDP) apsolutno je neprihvatljiv predlog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) utvrđen na Vladinom radnom timu, kazali su iz te stranke, navodeći da ukoliko Vlada prihvati služenje tuđim interesima, dolazi vrijeme da se mandat vrati građanima.

Iz SDP-a su podsjetili da je Vlada na posljednjoj sjednici formirala radni tim za vođenje pregovora sa vjerskim zajednicama.

“Otkad postoje radne grupe nije bilo “efikasnije”. Farsa oko “pregovora sa SPC” je trajala cijela dva dana, a SPC-u je ostalo da lektoriše sopstveni tekst”, navodi se u saopštenju.

Oni su dodali da su već na konstitutivnom sastanku, radeći u krnjem sastavu jer nijesu pozvali člana – predstavnika potpredsjednika Vlade za politički sistem, uspjeli da završe posao i utvrde radnu verziju ugovora sa SPC.

Kako su kazali iz SDP-a, “temeljno” su pristupili “temeljnom ugovoru” i završili za koji minut duže od vremena potrebnog da ga pročitaju.

Iz SDP-a su naveli da ipak iznenađuje spremnost pojedinih članova radne grupe da pristanu na takvu ulogu i da ništa ne pokazuje motivaciju jasno kao način na koji se nešto radi.

“Ukoliko Vlada prihvati ovakvo služenje tuđim interesima, time jasno pokazuje da ne namjerava biti evropska nego poslušnička, pa očigledno dolazi vrijeme da se mandat vrati građanima”, kaže se u saopštenju.

