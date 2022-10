Predlažu kvote za manje zastupljeni pol u vladi

Podgorica, (MINA) – Centar za ženska prava (CŽP) dostavio je Ministarstvu javne uprave (MJU) predlog izmjena i dopuna Nacrta zakona o Vladi kojim se predlažu kvote za manje zastupljeni pol.

Kako je saopšteno iz CŽP, podzastupljenost žena kontinuirana je u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti.

Iz te nevladine organizacije (NVO) su poručili da je borba za rodnu ravnopravnost nemoguća bez sistemskih zakonskih i institucionalnih reformi.

“CŽP je predložila MJU da u Nacrt zakona o Vladi unese odredbe koje će garantovati kvote za manje zastupljeni pol, poput onih koje već postoje u izbornom zakonu”, navodi se u saopštenju.

CŽP je predložio da se Zakonom o Vladi, pored dužnosti mandatara da prilikom predlaganja sastava vlade vodi računa o rodnoj ravnopravnosti, propiše i zakonska obaveza da u konačnom predlogu članova za sastav vlade među kandidatima ne bude manje od 40 odsto predstavnica manje zastupljenog pola.

“Ako struktura predviđa samo jednog potpredsjednika, Zakon o Vladi bi trebalo da predvidi da za tu funkciju bude predložen kandidat iz reda manje zastupljenog pola”, kaže se u saopštenju.

U CŽP-u smatraju da bi Zakon trebalo da predvidi i odredbu koja propisuje dužnost predsjednika države da odbaci svaki predlog za sastav vlade koji ne poštuje kvote za manje zastupljeni pol.

“Kao i odredbu kojom bi se garantovalo da svaka izmjena u strukturi vlade mora biti izvršena uz uvažavanje principa rodne ravnopravnosti i poštovanje predviđenih kvota za manje zastupljeni pol”, dodaje se u saopštenju.

Uvođenje kvota za manje zastupljeni pol u Zakon o Vladi, kako su kazali iz CŽP-a, obezbijedilo bi se pitanje političkog učešća žena na najvišim nivoima odlučivanja izuzme iz dnevno-političkih kalkulacija i predstavljalo bi i zakonsku obavezu, a ne samo dobru volju mandatara za sastav vlade.

“Nakon parlamentarnih izbora 2020. godine, svjedočili smo potpunoj isključenosti žena iz postizbornih političkih konsultacija, i toliko niskoj zastupljenosti u procesu pregovora o sastavu vlade da bi se mogla smatrati simboličnom”, kazali su iz te NVO.

U CŽP smatraju da, ako se ne nalaze na čelu parlamentarnih partija i nemaju mjesto za stolom tokom političkih pregovora o sastavu vlade, jasno je da se u doglednoj budućnosti ne može očekivati da se voljom političkih elita dobije značajniji procenat žena u vladi.

“Zato je neizmjerno značajno da se u Nacrt zakona o Vladi uključe odredbe koje će imati istinski transformativni karakter za stanje rodne ravnopravnosti u zemlji i garantovati značajan procenat žena u vladi”, zaključuje se u saopštenju.

