Predaja lista za izbore u Podgorici od danas do 3. septembra

Podgorica, (MINA) – Političke partije od danas mogu dostavljati izborne liste za predstojeće vanredne lokalne izbore u Podgorici koji su zakazani za 29. septembar.

Predsjednik Izborne komisije Glavnog grada Vladimir Filipović rekao je za Dan da partije moraju dostaviti izborne liste do 3. septembra u ponoć.

Prema njegovim riječima, najmanji broj potpisa za podršku izbornoj listi je 1.153.

“Izuzetno od ovog broja, za političke partije ili grupe birača koje predstavljaju manjinski narod ili manjinsku nacionalnu zajednicu, izborna lista za izbor odbornika može biti utvrđena ako je svojim potpisom podrži najmanje 150 birača”, rekao je Filipović.

On je naveo da komisija odmah po prijemu izborne liste utvrđuje da li je ona podnešena u određenom roku i da li je sastavljena u skladu Zakonom o izboru odbornika i poslanika.

Filipović je pojasnio da ako izborna komisija utvrdi da izborna lista nije podnešena blagovremeno, donijeće rješenje o odbacivanju.

“Ukoliko se utvrdi da izborna lista sadrži određene nedostatke komisija će donijeti, u roku od 48 časova od prijema izborne liste, zaključak kojim se podnosiocu nalaže da, najkasnije u roku od 48 časova od dostavljanja zaključka, otkloni te nedostatke”, dodao je Filipović.

On je kazao da zbirnu izbornu listu Izborna komisija javno objavljuje, najkasnije 15 dana prije dana određenog za održavanje izbora.

