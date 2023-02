Prava Crna Gora podržaće Mandića na predsjedničkim izborima

Podgorica, (MINA) – Prava Crna Gora podržaće lidera Nove srpske demokratije Andriju Mandića na predsjedničkim izborima 19. marta, odlučili su Predsjedništvo i Glavni odbor stranke.

Iz Prave Crne Gore saopšteno je da su Predsjedništvo i Glavni odbor ocijenili da je potrebno objedinjavanja i okupljanja snaga koje su na izborima 30. avgusta bile u koaliciji Za budućnost Crne Gore.

Navodi se da bi te stranke trebalo da podrže zajedničkog kandidata na predsjedničkim izborima, kao odgovoran potez prema biračima koji su “umarani neslogom i stalnim cjepkanjem pobjede u kojoj su oni na prethodnim parlamentarnim izborima bili najdominantniji dio”.

Ocjenjuje se da je neuspjeh pregovora o formiranju 44. Vlade, direktna posledica političkog i diplomatski navalentnog miješanja predstavnika međunarodne zajednice u unutrašnje stvari suverene države.

Navodi se da je su to miješanje i otvorena stigmatizacija dijela lidera i političkih partija kao neprihvatljivog dijela političke scene, nametnuli kao uslov evropskih integracija Crne Gore, tezu o svođenju unutrašnje politike na partije takozvanog centra.

Ističe se da su takav narativ i desuverenizacija Crne Gore neprihvatljivi i da predstavljaju najdirektnije gaženje Ustavnog prava građanina da bira i bude biran.

Predsjedništvo i Glavni odbor podržali su evropske integracije, uz nužan uslov očuvanja kulturnog, istorijskog i tradicionalnog nasleđa bez podređivanja suvereniteta suštinskoj kontroli i uslovljavanju političkog života.

Ocjenjuje se da je u tom kontestu je važna kandidatura lidera Mandića na izborima za predsjednika Crne Gore.

“Predsjedništvo Prave Crne Gore kao i Glavni odbor većinom glasova donijeli odluku da na predstojećim Predsjedničkim izborima daju podršku kandidatu Demokratskog fronta Andriji Mandiću”, kaže se u saopštenju.

