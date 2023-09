Praksom karbonske neutralnosti do ekoloških aerodroma

Podgorica, (MINA) – Primjena praksi karbonske neutralnosti rezultiraće dobijanjem ekološke i energetski održive vazdušne luke koja će biti ponos države, saopšteno je iz Aerodroma Crne Gore (ACG).

Iz ACG su kazali da su, u cilju održivog upravljanja emisijom ugljen-dioksida (CO2) na aerodromima, od početka prošle godine uspješno sprovodili projekat „Održivo smanjenje nivoa karbonskog otiska u sklopu programu za aerodrome – SOLAR“.

To je, kako su pojasnili, evropski projekat, koji se realizuje u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Italija-Albanija-Crna Gora.

“Opšti cilj projekta usmjeren je na razvoj alata za mjerenje karbonskog otiska aerodroma u Pulji, Albaniji i Crnoj Gori i aktiviranje politika za smanjenje emisije C02 u programskoj oblasti”, rekli su iz Aerodroma.

Oni su kazali da je broj putnika na Aerodromu Podgorica u prošloj godini iznosio oko 1,3 miliona, kao i da se očekuje rast u narednim godinama.

Kako su iz ACG kazali, porast broja putnika znači povećanu emisuju gasova sa efektom staklene bašte.

“Ukupna emisija ugljenika u 2019. iznosila je 25.052.566 tC02”, rekli su iz ACG.

Oni su naveli da je, kao dio odgovora globalne aerodromske industrije na izazove klimatskih promjena, Aerodrom Podgorica postao član “Airport Carbon Accreditation“.

Kako su iz ACG kazali, globalna zajednica aerodroma sertifikovanih od tog akreditacionog tijela smanjila je više od pola miliona tona CO2 od maja 2021. do maja prošle godine.

“Ključni rezultat projekta koji je dostignut podrazumijeva definisanje zajedničkih alata za održivo upravljanje emisijom C02 na aerodromima”, rekli su iz ACG.

Oni su kazali da su, u proteklom periodu, u okviru SOLAR projekta, mjerili karbonski otisak, izradili studiju „Politika upravljanja ugljenikom i mjera za izradu Niskokarbonskog plana“ i verifikovali „Izvještaj o karbonskom otisku za Aerodrom Podgorica”.

Kako su iz ACG dodali, tokom implementacije projekta, organizovane su obuke za zaposlene i predstavnike uprave ACG o energetskoj efikasnosti, a organizovana je i kampanja za podizanje svijesti o smanjenju karbonskog otiska na aerodromima, kao i forum i seminar kako za zaposlene, saradnike i partnere Aerodroma Podgorica, tako i za putnike.

“Primjena praksi karbonske neutralnosti rezultiraće dobijanjem ekološke i energetski održive vazdušne luke koja će biti ponos Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, poseban fokus na projektu je stavljen na obuci, kampanji i ostalim aktivnostima saradnje sa različitim zainteresovanim stranama, koji predstavljaju veoma značajnu ciljnu grupu kada je u pitanju dostizanje zelene transformacije Aerodroma Crne Gore.

Iz ACG su rekli da je posebna saradnja na projektu i realizaciji aktivnosti ostvarena i sa operativnim i uslužnim kompanijama.

“Da bi uspjeli da razviju alate za mjerenje karbonskog otiska kao i inicirali politike za smanjenje emisije C02 na aerodromima, tokom projekta, ACG su imali priliku da ostvare saradnju sa nekoliko akreditovanih aerodroma iz Evropske unije koji su podijelili iskustvo sa partnerima o neophodnim uslovima i postupcima za dostizanje karbonske neutralnosti”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, SOLAR projekat, koji se uspješno završava krajem septembra, sprovodi nekoliko partnera, pod rukovodstvom Regiona Apulje iz Italije, dok su partneri na projektu Aerodromi iz Pulje, ACG, Uprava za civilno vazduhoplovstvo Albanije kao i Regionalna razvojna agencija regije Molize iz Italije.

