Pozitivan IBAR bio bi dodatni podstrek za EU integracije

Podgorica, (MINA) – Pozitivan izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) bio bi dodatni podstrek za evropske integracije Crne Gore, poručeno je sa sastanka predsjednika Bošnjačke stranke (BS) Ervina Ibrahimovića sa ambasadorkom Francuske u Podgorici An Mari Maske.

Iz BS-a je saopšteno da su Ibrahimović i Maske u prijateljskom i otvorenom razgovoru razmijenili mišljenja o odnosima dvije države i političkoj situaciji u Crnoj Gori i regiji.

Oni su, kako su naveli iz BS-a, razgovarali i o geopolitičkoj situaciji i njenom uticaju na Crnu Goru i regiju, kao i na proces pristupanja država Zapadnog Balkana Evropskoj uniji (EU).

Iz te partije su rekli da je u razgovoru istaknuta važnost snaženja reformi, kako u Crnoj Gori, tako i regionu.

„Podvučeno je da i države regije, sa jedne, kao i EU i države EU, sa druge strane, imaju svoje uloge u tom procesu i da svako treba da učini dodatni napor, kako bi proces bio osnažen i ubrzan, jer je interes svih da Zapadni Balkan što proje postane integralni dio EU“, kaže se u saopštenju.

Ibrahimović i Maske saglasili su se da je posebno važno osnažiti i ubrzati taj proces kada je u pitanju Crna Gora, kao država koja je i formalno i suštinski najbliža članstvu u EU.

Time bi se, kako je saopšteno, ostalim državama koje žele da pristupe EU poslao jasan signal da imaju EU perspektivu i da ona zavisi isključivo od rezultata rada na neophodnim reformama.

„Saglasili su se i da bi pozitivan IBAR bio dodatni podstrek za EU integracije i podvukli ulogu i značaj konstruktivne i potpuno proervopske politike BS-a tokom cijelog procesa pristupanja Crne Gore EU“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Maske potvrdila punu posvećenost Francuske da pruži svaku vrstu podrške Crnoj Gori na evropskom putu.

„Na kraju je istaknuta potreba snaženja proevropskih snaga u Crnoj Gori u cilju osiguravanja evropskog puta“, rekli su iz BS-a.

