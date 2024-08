Požar prijeti školi u selu Skoraći

Podgorica, (MINA) – Helikopter Vojske Crne Gore (VCG) učestvuje u gašenju požara u selu Skoraći, koji prijeti lokalnoj školi, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

“Vazduhoplovci VCG izbacili su danas skoro 20 tona vode i odbranili od požara nekoliko ugroženih kuća u tuškom naselju Dečići”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Kako se dodaje, vaduhoplovci su, nakon toga, upućeni u selo Skoraći, gdje gase plamen koji prijeti lokalnoj školi.

