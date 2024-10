Povećanje broja Bošnjaka pokazatelj jačanje nacionalnog identiteta

Podgorica, (MINA) – Povećanje broja osoba koje se izjašnjavaju kao Bošnjaci kao i onih koji govore bosanskim jezikom predstavlja iskorak i jačanje nacionalnog i jezičkog identiteta bošnjačkog naroda u Crnoj Gori, smatraju u Bošnjačkom vijeću (BV).

Uprava za statistiku Monstat objavila je danas konačne rezultate popisa stanovništva, koji su pokazali da se u Crnoj Gori 9,45 odsto građana izjasnilo da su Bošnjaci, dok je bosanski maternji za 6,97 odsto ljudi.

Iz BV u Crnoj Gori zahvalili su se građanima, kao i svim sunarodnicima na slobodnom izjašnjavanju o vlastitom identitetu.

Time je, kako su rekli, potvrđeno jasno opredjeljenje za reafirmacijom nacionalnog imena i maternjeg jezika.

“Povećanje broja izjašnjenih Bošnjaka na 9,45 odsto i izjašnjenih govornika bosanskog jezika na 6,97 odsto predstavlja iskorak i jačanje nacionalnog i jezičkog identiteta bošnjačkog naroda u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se time jačaju pretpostavke za korištenje ustavnih i zakonskih mehanizama zaštite i nadgradnje manjinskih prava.

“Svjesni smo da je značajan broj naših sunarodnika ostao neizjašnjen, ili se pod određenim pritiscima izjasnio drugačije, čime je sigurno umanjen broj Bošnjaka”, rekli su iz BV.

Oni su kazali da su sigurni da značajan broj osoba koje su privremeno odsutne iz Crne Gore nije popisan ili, u statističkoj obradi, nije uvršten u iskazani procenat pripadnika bošnjačkog naroda.

“Sve ovo će biti predmet naših analiza i mi ćemo kao BV o tome imati poseban osvrt i ocjenu koju cemo predočiti javnosti”, navodi se u saopštenju.

Iz BV su naglasili da su u veoma teškom i osjetljivom, politički turbulentnom tenutku, zajedno sa drugim relevantnim subjektima i institucijama, dali veoma veliki doprinos u smanjivanju tenzija i definisanju uslova za slobodno izjašnjavanje i kredibilan popis stanovništva.

