Potvrđena presuda korejskim državljanima

Podgroica, (MINA) – Viši sud u Podgorici odbio je kao neosnovane žalbe podgoričkog Osnovnog državnog tužilaštva i branilaca protiv presude Osnovnog suda kojom su korejski državljani C.J.H. i K.D.H. osuđeni na po četiri mjeseca zatvora zbog falsifikovanja isprave.

Kako je saopšteno iz podgoričkog Osnovnog suda, korejskim državljanima je, uz zatvorsku kaznu, izrečeno i oduzimanje falsifikovanih pasoša i ličnih karata.

“Vijeće Višeg suda je ukazalo da je prvostepeni sud pravilno i potpuno utvrdio činjenično stanje, da je na isto pravilno primijenio Krivični zakonik Crne Gore, kao i da je utvrdio i vrednovao sve okolnosti koje su od uticaja na izbor krivične sankcije i njenu visinu“, kazali su iz Osnovnog suda.

Kako su naveli, pravilno su cijenjene i sve olakšavajuće okolnosti na strani okrivljenih C.J.H. i K.D.H, držanje okrivljenih tokom postupka, kao i činjenica da sud nije provjeravao da li su falsifikovane putne isprave korišćene.

Iz Osnovnog suda su naveli da je ocijenjeno da su izrečene kazne adekvatne težini izvršenog djela i ličnosti okrivljenih i da će se u svemu ostvariti svrha kažnjavanja.

Oni su dodali da je mjera bezbjednosti – oduzimanja pasoša i ličnih karata, bila neophodna kako bi se učinioci spriječili da ubuduće vrše krivična djela.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS