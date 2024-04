Potvrđena oslobađajuća presuda u predmetu protiv Krstovića

Podgorica, (MINA) – Apelacioni sud odbio je žalbu tužilaštva i potvrdio presudu podgoričkog Višeg suda kojom su Budimir i Marina Krstović oslobođeni optužbe da su, kao saizvršioci, izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Apelacioni sud je tu presudu donio nakon javne sjednice vijeća koja je održana 11. aprila.

U saopštenju Apelacionog suda se podsjeća da su prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici Krstovići oslobođeni optužbe da su kao saizvršioci izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, jer nije dokazano da su učinili to krivično djelo.

„Odlučujući o žalbi Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, vijeće Apelacionog suda je ocijenilo da, nasuprot navodima žalbe, prvostepena presuda nije zasnovana na bitnim povredama odredaba krivičnog postupka na koje ovaj sud pazi po službenoj dužnosti, niti na onim na koje se ukazuje žalbom“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je vijeće Apelacionog suda ocijenilo i da je prvostepeni sud na valjan način i u zakonito sprovedenom postupku, utvrdio sve činjenice potrebne za donošenje pravilne i zakonite odluke.

