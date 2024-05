Ibrahimović: Hoće li Crna Gora podržati Rezoluciju UN o genocidu u Srebrenici

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Bošnjačke stranke (BS) Ervin Ibrahimović pitao je premijera Milojka Spajića hoće li Crna Gora na zasijedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN) podržati Rezoluciju o genocidu u Srebrenici.

Ibrahimović će to pitanje postaviti Spajiću na sjednici Skupštine posvećenoj premijerskom satu, u četvrtak.

“Hoće li Crna Gora na zasijedanju Generalne skupštine UN podržati Rezoluciju UN o genocidu u Srebrenici koju su inicirali Njemačka i Ruanda a koju su, do sada, kosponzorisali neki od naših ključnih međunarodnih partnera”, navodi se u pitanju Ibrahimovića.

On je, kako je saopšteno iz BS, pitao da li će Crna Gora podržati Rezoluciju i time još jednom stati na istu stranu sa državama razvijene demokratije i poštovanja prava.

“I potvrditi da suštinski a ne deklarativno pripadamo onom dijelu civiliziranog svijeta čiji dio želimo da budemo vrijednosno, suštinski i formalno”, dodao je Ibrahimović.

On je podsjetio da su Rezoluciju do sada kosponzorisali Sjedinjene Američke Države, Francuska, Turska, Velika Briatanija, Luksemburg, Austrija, Švedska, Italija i još 20 država, među kojima su i Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Albanija, Slovenija i Sjeverna Makedonija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS