Potvrđena optužnica za ubistvo Kruščića i napad na Lakić

Podgorica, (MINA) – Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu koju je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) podiglo protiv 14 osoba koje se terete za ubistvo Miodraga Kruščića, napad na novinarku Oliveru Lakić i krijumčarenje marihuane, saopšteno je iz SDT-a.

SDT je 20. juna podnijelo optužnicu protiv M.V, G.R, F.B, F.K, S.B, V.B, L.B, D.V, D.L, B.K, M.M, M.S, A.Lj. i G.V.

Oni se terete za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, teška tjelesna povreda, teško ubistvo, ubistvo putem podstrekavanja, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Iz SDT-a su podsjetili da je predmet optužnice, između ostalog, napad na Lakić od 8. maja 2018, ubistvo Kruščića 21. maja iste godine i krijumčarenje 554 kilograma marihuane iz Albanije u Crnu Goru 26. januara 2021.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS