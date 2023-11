Potrebna promjena Ustava kako bi se prilagodio novim potrebama države

Podgorica, (MINA) – Ustav Crne Gore treba promijeniti, kako bi se prilagodio novim potrebama države, ocijenjeno je na sastanku ministra pravde Andreja Milović i izvršne direktorice Akcije za ljudska prava (HRA) Tee Gorjanc Prelević.

Iz Ministarstva pravde je saopšteno da je na sastanku razgovarano o predstojećim reformama u pravosuđu.

„Posebno je naglašena potreba za promjenom Ustava, kako bi se prilagodio novim potrebama Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Milović je istakao da je uključivanje stručnjaka iz nevladinih organizacija (NVO) u radne grupe za izmjene i dopune Zakonika o krivičnom postupku i Krivičnog zakonika od suštinskog značaja, s obzirom na ograničenja u kadrovskim i tehničkim resursima.

On je dodao da je veoma dobrodošla pomoć NVO u procesu reformi.

Gorjanc Prelević je, kako se navodi, predstavila primjedbe HRA u vezi sa nacrtima zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, Zakona o državnom tužilaštvu, Krivičnog zakonika, Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) i Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Ona je istakla da se HRA zalaže da se u obzir uzmu preporuke međunarodnih nadzornih tijela i Venecijanske komisije, kao i Komiteta protiv torture Ujedinjenih nacija i Evropskog komiteta za sprječavanje torture, koje je Crna Gora dobijala od 2013. do ove godine – da sva djela koja dovode do torture ne zastarijevaju.

Kako je dodala Gorjanc Prelević, među tim djelima se, osim mučenja, nalaze i iznuđivanje iskaza i zlostavljanje.

“Takođe, HRA je predložila uključivanje Istanbulskog protokola u ZKP kako bi psihijatrijsko vještačenje bilo obavezno u slučaju sumnje u iznuđivanje iskaza, zlostavljanje ili torture“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je HRA predložila i propisivanje obaveznog snimanja iskaza kod državnog tužioca odnosno u policiji i skraćenja vremenskog perioda od 24 sata u kome policija dovodi uhapšenu osobu državnom tužiocu, u cilju jačanja garancija protiv torture Zakonikom o krivičnom postupku.

“Milović i Gorjanc Prelević su se saglasili da su uslovi u Istražnom zatvoru krajnje neadekvatni, jer krše ljudska prava pritvorenika”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Milović potvrdio angažman Vlade na proširenju kapaciteta i poboljšanju uslova u tom zatvoru.

„Sastanak je zaključen zajedničkom notom o važnosti dalje saradnje između Vlade i HRA u ostvarivanju ciljeva pravosudnih reformi i unapređenju ljudskih prava, a posebno u pogledu razmatranja uslova za sprovođenje vetinga“, rekli su iz Ministarstva pravde.

