Potragu za majkom i djetetom nastavljaju sjutra

Podgorica, (MINA) – Potraga za I. Đ. (30) i njenim maloljetnim djetetom biće nastavljena sjutra intenzivnim angažmanom svih raspoloživih kapaciteta, kazali su iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Nestanak I.Đ. i njenog djetata policiji je u utorak prijavila porodica.

Navodi se da su pripadnici Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a, zajedno sa pripadnicima Službi zaštite i spašavanja opština Tivat i Kotor, jutros su, uz upotrebu čamaca, skutera i specijalizovanih podvodnih dronova, pretraživali desnu obalu rijeke Morače.

„Istovremeno, spasioci Službe zaštite i spašavanja Podgorica pretražili su lijevu obalu od mosta Luča“, dodaje se u saopštenju.

Na terenu su, kako se navodi, angažovani i ronioci Regionalnog ronilačkog centra iz Bijele, pripadnici Specijalne jedinice policije, kao i brojni mještani.

„Takođe, piloti Avio-helikopterske jedinice MUP-a izvršili su let helikopterom u cilju potrage za nestalima“, kazali su iz MUP-a.

Oni su naveli da, iako visok vodostaj i izuzetno loša vidljivost otežavaju potragu, nastaviće se sa intenzivnim angažmanom svih raspoloživih kapaciteta.

„Potraga će biti nastavljena i sjutra, a pripadnicima Direktorata i njihovim kolegama priključiće se i spasioci iz Službi zaštite opština Plužine i Nikšić“, kaže se u saopštenju.

