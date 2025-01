Potpisan ugovor o sanaciji klizišta na putu Žabljak – Šavnik

Podgorica, (MINA) – Uprava za saobraćaj potpisala je sa podgoričkom kompanijom Intermost ugovor o sanaciji klizišta Provalija na magistralnom putu Žabljak – Šavnik.

Iz Uprave za saobraćaj je saopšteno da je kompanija Intermost dostavila ponudu za sanaciju klizišta na tenderu koji je raspisan 16. oktobra na portalu Crnogorskih elektronskih javnih nabavki.

„Vrijednost radova je oko 800 hiljada sa porezom na dodatu vrijednost, a rok za završetak četiri mjeseca“, navodi se u saopštenju.

Kako su rekli iz Uprave, sanacija klizišta, između ostalog, podrazumijeva armirano-betonske radove, izdradu drenažnog sistema i asfaltiranje saobraćajnice.

„Sanacijom klizišta Provalija povećaće se bezbednosti saobraćaja na toj dionici i smanjiti rizik od saobraćajnih nezgoda“, kaže se u saopštenju.

Iz Uprave za saobraćaj su istakli da će radovi početi čim vremenski uslovi dozvole.

