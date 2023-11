Poštovanjem Univerzalne deklaracije do inkluzivnog društva

Podgorica, (MINA) – Poštovanjem Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima može biti izgrađeno inkluzivno društvo u kojem svi ljudi, bez diskriminacije, imaju pristup jednakim mogućnostima, poručio je rezidentni koordinator Ujedinjenih nacija (UN) u Crnoj Gori, Piter Lundberg.

On je to kazao na obilježavanju Dana Ujedinjenih nacija (UN), čija je centralna tema bila 75. godišnjica od usvajanje Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.

Lundber je rekao da, uprkos sve većim napadima na ljudska prava kojima se svjedoči, Univerzalna deklaracija može biti glavna nada i smjernica u suočavanju sa uzrocima i sprečavanju da se ti izazovi pretvore u nešto gore, poput sukoba i rata.

„Poštovanje Deklaracije i njenih 30 članova pomoći će nam da izgradimo društva koja su inkluzivna, u kojima svi ljudi, bez diskriminacije, imaju pristup jednakim mogućnostima da razviju svoj puni potencijal“, kazao je Lundberg, saopšteno je iz Kancelarije UN u Crnoj Gori.

Kako je naveo, to je društvo u kojem djeca, mladi, žene i muškarci mogu učestvovati i gdje se njihovi glasovi mogu čuti čak i ako daju kritički osvrt.

Lundberg je pozvao Crnu Goru da izjavu o posvećenosti ostvarivanju ljudskih prava iskaže na obilježavanju 75. godišnjice Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima 11. i 12. decembra u Ženevi, čiji će domaćin biti Visoki komesar UN za ljudska prava.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović rekao je da su ljudska prava osnov svakog inkluzivnog, pravednog i demokratskog društva.

On je ocijenio da je država napravila značajan napredak u vrjednovanju i promovisanju tih prava, ali da i dalje postoje izazovi u oblastima diskriminacije, nasilja i nejednakosti.

“Na 75. godišnjicu Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, želim da skrenem pažnju na porodice koje nemaju jednake mogućnosti, gdje su djeca izložena siromaštvu, nasilju i nemaju pristup obrazovanju“, rekao je Milatović.

Kako je naveo, zvanična statistika kaže da skoro svako treće dijete u Crnoj Gori živi u siromaštvu, a taj broj je još i veći kod višečlanih porodica i u pojedinim regionima države.

„Moja poruka je jasna, neophodno je da pružimo jednake mogućnosti svakom djetetu kako nijedno ne bi živjelo u siromaštvu”, poručio je Milatović.

Generalna skupština UN usvojila je 1948. godine Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, čime su države članice definisale opšte viđenje prava garantovanih svim ljudima svijeta.

„Deklaracija nije pravno obavezujući akt, ali su njeni članovi kroz brojne međunarodne instrumente i konvencije ugrađeni u ustave i zakone zemalja članica UN“, kaže se u saopštenju Kancelarije UN-a u Crnoj Gori.

Dan UN-a tradicionalno se obilježava širom svijeta u znak sjećanja na 24. oktobar 1945. godine, kada je na snagu stupila Povelja Ujedinjenih nacija.

UN su osnovali lideri 51 države i ta svjetska organizacija danas broji 193 države članice, a Crna Gora postala je članica Ujedinjenih nacija u junu 2006. godine, kao 192. članica.

