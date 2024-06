Poslanici neće 17. juna glasati o zakonima koje je Milatović vratio

Podgorica, (MINA) – Poslanici crnogorskog parlamenta neće 17. juna, kako je bilo najavljeno ranije danas, opet glasati o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama i Zakonu o nacionalnom javnom emiteru, koje je na ponovno odlučivanje vratio predsjednik države Jakov Milatović.

“Zbog tehničkog propusta, obavještavamo vas da Osma sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u ovoj godini neće biti održana u ponedjeljak, 17. juna”, saopšteno je iz Skupštine.

Iz parlamenta su kazali da će o terminu održavanja sjednice javnost biti blagovremeno obaviještena.

Poslanici su prošle sedmice usvojili 12 zakona potrebnih za dobijanje Izvještaja o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 (IBAR).

Milatović je u nedelju donio ukaze o proglašenju deset IBAR zakona, dok je izmjene i dopune Zakona o Sudskom savjetu i sudijama i Zakon o nacionalnom javnom emiteru vratio parlamentu na ponovno odlučivanje.

