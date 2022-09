Poslanici da što prije nađu rješenje za institucionalnu krizu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora se suočava sa političkom krizom, jer nema Vladu koja uživa povjerenje većine u parlamentu, ali i institucionalnom, jer je Skupština jedina institucija koja je trenutno u legitimnom mandatu.

To je za Novu M poručio predsjedavajući Delegacije Evropskog parlamenta (EP) za saradnju sa Crnom Gorom Vladimir Bilčik i apelovao na poslanike da nađu rješenje za institucionalnu krizu što je prije moguće.

“Veoma smo zabrinuti razvojem dešavanja u sudstvu i apelujemo na poslanike da nađu rješenje za institucionalnu krizu što je prije moguće”, kazao je Bilčik.

On je saopštio su svjesni da Ustavni sud uskoro neće moći da funkcioniše kako treba.

“To je institucija koja će biti neophodna za rješavanje nekih sporova do kojih može doći narednih dana i nedjelja, a rješenje je u rukama poslanika”, rekao je Bilčik.

On je naveo da su poslanici su ti koji mogu rješiti i političku krizu, dodajući da to mogu uraditi na dva načina.

“Jedan je da imamo kredibilnu proevropsku Vladu koju podržava trenutni saziv skupštine, a drugi je da imamo izbore u jednom trenutku. Odluka je u rukama političara. Ja bih volio da se nađe rješenje koje neće da minira evropski put Crne Gore”, izjavio je Bilčik.

On je kazao da je odluka o novoj Vladi u rukama naroda i njihovih izabranih predstavnika.

“Mi u institucijama Evropske unije imamo ozbiljne sumnje da bi Vlada sa DF-om u njoj bila sposobna i voljna da radi posvećeno na evropskim integracijama Crne Gore”, rekao je Bilčik.

On je ocijenio da ima dosta poslanika koji su proevropski u trenutnom sazivu parlamenta, i koji su već dokazali da su posvećeni.

“I koji će, nadam se, naći izlaz iz ove krize i da će građani imati Vladu koja neće voditi politiku koja dovodi u pitanje orjentaciju Crne Gore i iskazuje bliskost Moskvi, posebno u ovo teško vrijeme dok traje rat u Ukrajini”, naveo je Bilčik.

To bi, kako je rekao, bilo veoma štetno ne samo za Crnu Goru i njenu evropsku budućnost, nego i za čitav proces proširenja na Zapadnom Balkanu.

“Sačekajmo da vidimo šta će se desiti narednih nekoliko dana. Moja pozicija ostaje jasna, sumnjam u sposobnosti Crne Gore da napreduje na svom evropskom putu, čak sam zabrinut i da bi mogla da nazaduje, ako u Vladi budu snage koje stalno konstantno dovode u pitanje evropsku perspektivu Crne Gore”, rekao je Bilčik.

On je apelovao na donosioce odluka da budu odgovorni jer, kako je rekao, ovo nijesu taktička nego strateška pitanja koja mogu uticati na budućnost države.

