Posjete u bolnicama i dalje zabranjene

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je, od 5. do 15. decembra registrovano 414 inficiranih koronavirusom, a u istom periodu nije prijavljen nijedan smrtni slučaj povezan sa kovidom, saopštio je direktor Instituta za javno zdravlje (IJZ) Igor Galić.

Galić je portalu RTCG kazao da će, zbog sezone povećane aktivnosti respiratornih virusa, kao što su SARS-CoV 2, RSV i influenca, na snazi ostati mjera zabrane posjeta u bolnicama, koja će važiti sve do poboljšanja epidemiološke situacije.

On je rekao da je broj novih slučajeva koronavirusa u čitavom svijetu stabilan, kao i da je, za sada, slična situacija u Crnoj Gori.

“Široko rasprostranjen SARS-CoV 2 virus znatno je manje fatalan nego što je bio 2020. godine”, rekao je Galić.

On je kazao da je nezahvalno je baviti se predviđanjima po pitanju aktivnosti virusa.

“Kako nas je dosadašnje iskustvo naučilo, naredna faza aktivnosti SARS-CoV 2 ostaje neizvjesna”, naveo je Galić.

On je saopštio da je važno da osobe sa faktorima rizika prepoznaju značaj vakcinacije, pravovremenog testiranja i ranog postavljanja dijagnoze, kao i uvođenja adekvatne terapije, čime se značajno može spriječiti teški oblik bolesti, hospitalizacija i smrtni ishod.

“Virus i dalje cirkuliše među nama i pacijenti koji pripadaju rizičnim grupama za infekciju i nastanak bolesti moraju biti upoznati sa mogućim posljedicama ove infekcije, ali istovremeno i sa načinima prevencije te bolesti – a to je prije svega vakcinacija”, istakao je Galić.

On je najavio da će u Crnoj Gori uskoro biti dostupna i najnovija bivalentna vakcina.

Kako je saopštio, bivalentna vakcina izaziva imuni odgovor protiv dva različita antigena što znači da ta vakcina štiti od dva različita virusa ili dvije varijante jednog virusa.

Prema riječima Galića, zbog pojačane formule i zaštite ta vakcina smatra se pojačivačem, odnosno busterom /booster/, u pravom smislu te riječi.

“U posljednjih deset dana, od 5. do 15. decembra, registrovano je 414 osoba inficiranih SARS-CoV-om 2. Za isti period u IJZ-u nije stigla nijedna prijava smrti usljed infekcije SARS- CoV-om 2”, kazao je Galić.

On je rekao da je najveći broj registrovanih infekcija u dobnoj grupi između 20 i 49 godina, a zatim u dobnim grupama od 50 do 65 godina i 65 godina i više.

Kako je saopštio, najveća stopa incidencije obolijevanja od Kovida 19 se u navedenom periodu bilježila u opštinama Podgorica i Nikšić.

Prema riječima Galića, IJZ kao i druge nadležne institucije svakodnevno prate epidemiološku situaciju, kako u zemlji tako i svijetu i na osnovu toga predlažu epidemiološke mjere.

“Sezona je povećane aktivnosti respiratornih virusa (SARS-CoV 2, RSV, influenca) i stoga će do poboljšanja epidemiološke situacije na snazi ostati mjera zabrane posjeta u bolnicama”, rekao je Galić.

On je kazao da će se u izuzetnim slučajevima donositi pojedinačne odluke koje neće biti u skladu sa tom mjerom, što je i do sada bila praksa.

“Ali isključivo uz saglasnost menadžmenta zdravstvenih ustanova i njihovih epidemioloških službi, kao i uz poštovanje svih uslova za omogućavanje posjete oboljelom u zdravstvenoj ustanovi”, dodao je Galić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS