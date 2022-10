Odgođena posjeta Fon der Lajen

Podgorica, (MINA) – Današnja posjeta predsjednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen Crnoj Gori pomjerena je za drugi datum jer, usljed vremenskih uslova, avion delegacije ne može da poleti sa aerodroma u Beogradu.

To su saopštili iz Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori navodeći da će posjeta biti organizovana u novom terminu koji bude zajednički dogovoren.

Kako je prethodno planirano, Fon der Lajen je danas, u okviru regionalne posjete Zapadnom Balkanu, trebalo da se sastane sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem i premijerom Dritanom Abazovićem.

Nakon sastanka, Fon der Lajen je trebalo da posjeti elektroprenosni objekat u Podgorici koji je dio Transbalkanskog koridora za prenos električne energije.

