Porodični karavan sjutra u Plužinama i Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Porodični karavan, u okviru kojeg se za djecu organizuju edukativno-zabavni sadržaji, a roditelji informišu o važnim temama o razvoju i zdravlju namlađih, posjetiće sjutra Plužine i Nikšić.

Iz udruženja Roditelji su najavili da će karavan stići u Plužine u 11 sati, gdje će na Gradskom amfiteatru boraviti do 13 sati.

Kako su dodali, karavan zatim putuje u Nikšić gdje će od 16 do 18 sati biti na gradskom Trgu Slobode.

“U slučaju loših vremenskih uslova, karavanska dešavanja će biti održana u postorijama Centra za kulturu Plužine, odnosno Javne ustanove Zahumlje u Nikšiću”, rekli su iz udruženja Roditelji.

Oni su naveli da je porodični karavan dio projekta koji to udruženje realizuje u saradnji sa UNICEF-om, a uz podršku Evropske unije.

Kako su iz udruženja Roditelji pojasnili, njegov cilj je uključivanje zajednice u stvaranje uslova za optimalan rast i razvoj djece u Crnoj Gori.

“U toku tog projekta planirano je nekoliko različitih tematskih aktivnosti koje će doprinijeti informisanju roditelja o važnim temama koje se odnose na rast i razvoj djece – ishrana, dojenje, imunizacija, značaj kontakta, igre i ograničavanja upotrebe tehnologija”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, porodični karavan će na put kretati svake subote, do 25. novembra, a plan je da svaki put obiđe po dva grada i da se tokom posjete organizuje mini porodični događaj.

Iz udruženja Roditelji su naveli da će u toku dvosatnog programa biti održane animatorske tačke i kreativno-edukativne radionice za djecu.

Prema njihovim riječima, karavanski tim će roditelje upoznavati sa ključnim stavovima struke u vezi sa rastom i razvojem djece i informisati ih gdje mogu dobiti provjerene i tačne informacije o tim temama.

Iz udruženja Roditelji su rekli da su, u toku dvosatne posjete Karavana, ljekari Instituta za javno zdravlje roditeljima na raspolaganju za sva pitanja i nedoumice u vezi sa zdravljem djece.

“Nakon toga će za djecu i roditelje biti organizovane radionice i animatorske tačke, pa će mališani imati priliku da uposle prstiće kroz kreativno izražavanje koristeći papir u boji, flomastere, makazice. Tako će raditi na finoj motorici, vježbati preciznost i kreativnost kroz igru i druženje sa vršnjacima”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, osim toga, poseban kutak biće opremljen didaktičkim kockama i Sova igračkama koje su posebno dizajnirane za mlađu djecu, u cilju razvoja spretnosti, logike, krupne i fine motorike.

Iz Udruženja Roditelji su naveli da će animatori Rent a party Montenegro, kroz animatorske tačke i igru sa djecom, raditi na snaženju saradnje, timskog duha, i promociji ranog razvoja.

Porodični karavan je prošle sedmice posjetio Šavnik i Žabljak.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS