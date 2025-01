Porfirije uputio saučešće povodom tragedije na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirije izjavio je saučešće mitropolitu crnogorsko-primorskom Joanikiju, vjernom narodu i porodicama stradalih u tragediji koja se u srijedu dogodila na Cetinju.

Kako je objavljeno na sajtu SPC, on je kazao da crkva dijeli veliku zabrinutost pred činjenicom da je ovo jedan u nizu veoma tragičnih događaja koji su se, u posljednje vreme, odigrali na užem bratskom i bliskom geografskom području.

„Ovi predbožićni dani svima nama ukazuju da samo suštinski povratak hrišćanskim vreijdnostima i načinu života, koje na Cetinju oličava drevna lavra Svetog Petra, može donijeti duhovni mir i pouzdano rasuđivanje u trenucima ličnih i opštih kriza i iskušenja“, rekao je Porfirije.

On je naveo da se, u ovoj zastrašujućoj bujici tuge, mole za upokojenje duša nevino postradalih čeda Božjih.

„Dok naše molitvene oči ostaju zagledane u lica porodica postradalih. Neka Hristos utješi i osnaži ožalošćena srca njihova, a duše preminulih obasja svjetlošću svog neprolaznog carstva i daruje im vječni pokoj“, kazao je Porfirije.

